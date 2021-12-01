"Путин предупредил страны НАТО". Мировые СМИ о речи президента на форуме "Россия зовет!"

Президент России Владимир Путин 30 ноября выступил на сессии форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!" и ответил на вопросы участников, в том числе о том, возможен ли ввод российских войск на Украину. Как реагируют на это мировые СМИ — в материале ТАСС. США Bloomberg: "Президент Владимир Путин предостерег Запад от пересечения "красных линий" на фоне заявлений США и Великобритании о том, что российское вторжение на Украину приведет к серьезным ответным дипломатическим и экономическим мерам.

Кремлевский лидер не продемонстрировал заметных признаков того, что прислушивается к усиливающемуся хору голосов со стороны США и их союзников, которые призывают снизить напряженность вокруг Украины. США предоставили разведданные поддерживающим их странам Европы, которые свидетельствуют о том, что Россия наращивает войска и артиллерию на границе с Украиной. США утверждают, что это может быть прелюдией к вторжению в начале следующего года. Путин отрицает наличие подобных планов и обвиняет США и их союзников в провокациях в отношении России". Associated Press: "Обращаясь к участникам инвестиционного форума, проходившего в онлайн-режиме, Путин заявил, что продвижение НАТО на восток угрожает базовым интересам безопасности России. Он выразил обеспокоенность тем, что НАТО может в итоге использовать территорию Украины для размещения ракет, способных достичь Москвы за пять минут.

Путин добавил, что Россия была вынуждена противостоять растущим угрозам путем создания гиперзвукового оружия

Он заявил, что новые российские гиперзвуковые ракеты, которые поступят на боевое дежурство на российском флоте в следующем году, смогут достигать целей за сопоставимое время... На вопрос о планах Байдена выдвигаться [на пост президента] на второй срок Путин ответил, что это будет способствовать политической стабильности в США. Российский лидер провел параллель с собственными планами по переизбранию. Путин пока не решил, будет ли он добиваться еще одного президентского срока в 2024 году, но указал, что сама возможность этого укрепляет стабильность в России. 69-летний президент находится у власти более двух десятков лет — дольше любого другого лидера в Кремле, начиная с советского диктатора Иосифа Сталина. Одобренные в 2020 году конституционные поправки обнулили более ранние ограничения по срокам, позволив ему выдвигаться на пост президента еще два раза и оставаться у власти до 2036 года". The Washington Post: "Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая во вторник в Риге вместе с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом перед министерской встречей НАТО, заявил, что шаги по обострению украинского конфликта вызовут серьезную обеспокоенность у США и стран на периферии России, таких как Латвия... Высказывания Блинкена прозвучали в тот момент, когда Путин назвал расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины пересечением "красной линии" для России". Великобритания The Guardian: "Владимир Путин предупредил страны НАТО, что размещение военной техники или солдат на Украине станет пересечением "красных линий" для России и приведет к серьезной ответной реакции, включая возможное размещение российских ракет, нацеленных на Европу. Страны НАТО предостерегли Путина от дальнейшей агрессии против Украины в тот самый момент, когда в Латвии проходит встреча глав МИД государств — членов альянса, на которой обсуждается план действий на случай потенциального российского вторжения. Напряжение нарастает на фоне концентрации около 100 тыс. российских военнослужащих, а также танков, средств артиллерии и даже баллистических ракет малой дальности рядом с украинской границей…

Заявления Путина, кажется, направлены на то, чтобы вызвать страшные воспоминания в Европе о ракетном кризисе времен холодной войны

Такие страны НАТО, как США, оказывали военную помощь Киеву, включая поставки летального оружия вроде противотанковых комплексов Javelin. Но, не считая дискуссии среди законодателей, у них нет планов по установке зенитных ракетных комплексов на Украине".

На эту тему Путин: в России с 2022 года на вооружении будет гиперзвуковое оружие морского базирования

The Financial Times: "Российский президент Владимир Путин предостерег Запад от пересечения "красных линий" Москвы на Украине и заявил, что НАТО угрожает безопасности России, поскольку проводит учения и размещает средства вооружений у российских границ. Путин заявил во вторник на инвестиционном форуме, что Москва разработала гиперзвуковые ракеты и будет вынуждена ответить, если продолжится дальнейшее расширение инфраструктуры НАТО к российским границам, включая возможное размещение альянсом своих похожих ракетных комплексов... США поставляют оружие Украине и инструктируют ее армию, но они не размещали войска или военную технику в том смысле, в каком об этом говорил Путин. Тем не менее данный вопрос остается ключевым для Путина, который без предъявления доказательств в прошлом месяце заявил, что НАТО может секретно создать базы и установить ракетные комплексы на Украине под видом учебно-образовательных программ подготовки войск". Франция Challenges: "Владимир Путин с еще большей решимостью, чем прежде, указал на то, что Кремль считает своими "красными линиями" в отношении Украины. Он заявил, что Россия будет вынуждена ответить, если НАТО разместит современные системы вооружений у ее украинского соседа. Он также напомнил о недавних испытаниях гиперзвукового оружия в России, способного развивать скорость в 9 раз быстрее скорости звука. Страны Запада обеспокоены недавними перемещениями российских войск вблизи российско-украинской границы, где, по их словам, в мае прошлого года было сосредоточено 100 тыс. военнослужащих ВС РФ, чего не наблюдалось со времен присоединения Крыма. Москва же заявляет, что никому не угрожает, считает, что защищает свое право размещать войска там, где пожелает, отрицает, что хочет напасть на Украину, и осуждает "подстрекательские" заявления Киева". Les Echos: "Соединенные Штаты и Россия во вторник обменялись залпами предостережений по поводу Украины, на границах которой Москва в последние недели разместила почти 100 тыс. военнослужащих в дополнение к тяжелой военной технике, танкам, самолетам и ракетам. С другой стороны, прямая военная поддержка Киева, который не является членом альянса, кажется немыслимой. НАТО указывает, что на Украину не распространяется пакт о коллективной обороне. Поскольку 68 лет назад Вашингтон и Москва обзавелись ядерным оружием, во времена холодной войны существовало неписаное, но неукоснительно соблюдаемое правило, согласно которому русский и американский солдаты никогда не могли оказаться в прицелах друг друга в открытом конфликте. Однако, если произойдет вторжение, НАТО может обеспечить Киев спутниковыми разведданными и оружием. Президент России Владимир Путин осудил "угрозы" Запада и сделал предупреждение тем, кто пересекает "красные линии" Кремля.

Россия обвиняет Запад и НАТО в проведении военных учений вблизи своих границ, а Киев — в желании приобрести западное оружие

Германия Nordwest-Zeitung: "Это можно было бы описать как бряцание оружием, как игру мускулами. Прямого военного нападения России на Украину не будет. Но ситуация довольно шаткая. Все эти моменты лишь усиливают враждебность. Россия, которая чувствует себя сдерживаемой и находящейся под угрозой со стороны НАТО, создает эскалацию на Украине, в Молдавии, на Кавказе. Цель — дестабилизировать эти страны и регионы и предотвратить дальнейшее расширение НАТО на восток. Запад реагирует противодействием и при этом подыгрывает расхожему в России клише — является тем, от кого якобы надо защищаться". Märkische Oderzeitung: "Будет ли НАТО готова оказать военную поддержку Украине, если Россия действительно вторгнется на ее территорию? Украина не входит в альянс. Так что же имеет в виду министр иностранных дел (Германии) Хайко Маас, когда говорит о "высокой цене", которую России придется заплатить в случае агрессии? Новое сокращение дипломатических контактов, дальнейшие неэффективные санкции, остановка "Северного потока — 2"? Или война? Обеим сторонам должно быть ясно, что за это придется заплатить всей Европе". Япония

На эту тему Путин признался, что пока не решил, будет ли избираться вновь президентом России

Kyodo: "Владимир Путин, говоря об истекающем в 2024 году сроке своих президентских полномочий, заявил, что у него есть конституционное право [избираться на новый срок], тем самым признав возможность своего участия в выборах. В то же время он сказал, что "пока не принял решения" по этому вопросу. Он также выразил мнение, что сама возможность его участия в президентских выборах "стабилизирует политическую ситуацию в стране". Sankei Shimbun: "Путин заявил, что посетит церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. На фоне возможного дипломатического бойкота со стороны западных стран, которые обвиняют Пекин в нарушении прав человека, он проявил внимание к стратегическому партнеру России — Китаю. Путин также заявил, что санкции в отношении Китая являются несправедливыми и противоречат международному праву". Китай CGTN: "Путин выразил несогласие с так называемой теорией китайской угрозы, заявив, что люди, которые эту теорию продвигали, теперь изменили свою политику в отношении КНР. Он добавил, что их взгляды на Китай не только противоречат их собственным заявлениям, но и могут даже противоречить международному праву. Упомянув объединение, созданное США, Великобританией и Австралией в попытке сдержать Китай, Путин сказал, что такие группировки могут только все усложнить". Xinhua: "Касаясь развития Китая, Путин сказал, что страна растет экономически, что это естественный процесс, который не надо сдерживать. Путин отметил, что КНР имеет право на самооборону, Москва не видит в этом угрозы, и добавил, что отношения между двумя странами являются важным фактором обеспечения глобальной стабильности". Индия Economic Times: "Владимир Путин жестко предостерег НАТО от размещения своих войск и вооружений на Украине, заявив, что это представляет собой "красную линию" для России и вызовет решительный ответ. Комментируя опасения Запада по поводу предполагаемого намерения России вторгнуться на Украину, он заявил, что Москву в равной степени беспокоят учения НАТО у ее границ. Российский президент заявил, что расширение НАТО на восток поставило под угрозу основные интересы безопасности Москвы. Он выразил обеспокоенность тем, что НАТО в итоге может использовать украинскую территорию для размещения ракет, способных достичь командных центров России всего за пять минут". Hindu: "Путин считает, что во избежание напряженности Россия и Запад должны вести переговоры о соглашениях, которые будут учитывать интересы безопасности сторон.

Российский лидер отметил, что Россия сильно обеспокоена учениями НАТО у своих границ, указав на недавние учения с участием американских стратегических бомбардировщиков

Путин приветствовал обсуждение вопросов кибербезопасности между российскими и американскими экспертами, заявив, что так же, как и в случае с пандемией, необходимо объединить усилия для эффективной работы". Израиль Walla: "Президент России Владимир Путин предупредил во вторник, что Москва будет реагировать, если НАТО развернет передовые ударные ракетные комплексы на территории Украины на фоне растущей напряженности в отношениях между двумя странами. Украина, бывшая советская республика, теперь стремящаяся присоединиться к Европейскому союзу и НАТО, стала линией конфронтации между Россией и Западом, чьи отношения ухудшились до самого низкого уровня с момента окончания холодной войны три десятилетия назад". Турция Sabah: "Президент России Владимир Путин заявил, что принятые в прошлом году конституционные поправки позволяют ему баллотироваться еще на два президентских срока. По его словам, это может "стабилизировать" страну. Тем не менее он не сказал, будет ли он на самом деле выдвигать свою кандидатуру на выборах". Кипр

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