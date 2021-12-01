В Минске отводят парламентам Белоруссии и РФ большую роль в реализации союзных программ

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Парламенты Белоруссии и России примут необходимые меры для эффективной реализации 28 союзных программ. Об этом заявила в среду председатель Совета Республики Национального собрания (верхней палаты парламента) Белоруссии Наталья Кочанова на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

"И мы с [председателем Совета Федерации] Валентиной Матвиенко в ближайшее время должны обсудить эти вопросы. Мы сделаем все возможное и зависящее от нас, чтобы эти программы были реализованы, а сотрудничество между нашими странами всегда продолжалось в таком же направлении: в духе единства, взаимной поддержки", - сказала Кочанова, слова которой приводит агентство БелТА.

По словам спикера верхней палаты белорусского парламента, в рамках подготовки союзных программ и сближения двух государств проделана огромная работа. "Мы, конечно, сейчас должны сверить наши подходы в реализации этих программ", - отметила Кочанова. Она подчеркнула, что Белоруссия и Россия должны быть едины в условиях агрессивной политики Запада.

По словам госсекретаря Союзного государства, он не сомневается, что "команда Постоянного комитета [Союзного государства], граждане Беларуси и России абсолютно едины в подходе и понимании того, что надо делать, и ежедневно работают в данном направлении". Мезенцев поблагодарил Кочанову за проведение встречи сенаторов и депутатов в Минске в рамках определения нового этапа взаимодействия парламентариев по итогам принятого лидерами Белоруссии и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным решения по открытию реальной экономической интеграции.

"Мне кажется, сверка позиций на площадках Совета Республики, Совета Федерации, Госдумы, Палаты представителей особо значима. И по-своему этим парламентарии подводят итоги года и определяют планы на будущее", - сказал госсекретарь Союзного государства.