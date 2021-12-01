Парламент Южной Осетии ратифицировал соглашение с Россией о двойном гражданстве

ЦХИНВАЛ, 1 декабря. /ТАСС/. Парламент Южной Осетии в среду ратифицировал соглашение с Российской Федерацией, позволяющее гражданам республики получать российское гражданство в упрощенном порядке и обеспечивающее им дополнительные социальные гарантии, сообщили ТАСС в законодательном органе республики.

Соглашение о двойном гражданстве между Южной Осетией и Россией было подписано в сентябре.

"Депутаты одобрили сегодня проект закона о ратификации Соглашения между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства", - сообщили в пресс-службе парламента.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщал ТАСС, что республика шла к подписанию соглашения с РФ о двойном гражданстве с 2008 года - момента признания Южной Осетии Российской Федерацией. Он уточнял, что это соглашение облегчит жизнь граждан республики, позволит обеспечить их социальной защитой, а также даст возможность получения российских пенсий.

О соглашении

В начале августа президент РФ Владимир Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве и об упрощенном порядке получения гражданства России гражданами республики.

В тексте соглашения поясняется, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой стороны. Россия предоставляет гражданам Южной Осетии (на момент признания республики 26 августа 2008 года), достигшим совершеннолетия, право обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. При этом условия приема в гражданство, порядок подачи заявлений о приеме, перечень предоставляемых документов и порядок рассмотрения заявлений устанавливаются президентом России.

Отмечается также, что лица, состоящие в гражданстве обеих сторон, пользуются правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой они постоянно проживают. При этом любая сторона имеет право предоставлять таким лицам права и льготы, даже если они проживают на территории другой стороны. Стороны также предоставляют друг другу по запросу информацию о приобретении лицами, имеющими двойное гражданство, гражданства третьего государства.

Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Оно действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую по официальным каналам за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего периода.

"Прекращение действия соглашения не влечет автоматически прекращения гражданства любой из сторон. Дальнейшее пребывание лиц, обладающих гражданством обеих сторон, регулируется применимыми международными договорами и законодательством сторон", - резюмируется в документе.