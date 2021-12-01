Глава ЦИК Киргизии предложила партиям провести совместную проверку итогов выборов

БИШКЕК, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в Киргизии Нуржан Шайлдабекова предложила провести совместную проверку результатов состоявшихся в республике парламентских выборов. Об этом она заявила в среду в Бишкеке во время встречи с представителями политических партий.

"Мы предлагаем создать группу по независимому пересчету (голосов) с участием представителей ЦИК, независимых технических экспертов, представленных политическими партиями, а также общественных наблюдателей", - сказала она. По ее словам, такие процедуры можно будет провести на отдельных участках. "При существующей в стране системе контроля это очень просто", - уверена глава ЦИК.

"Там, где будут нарушения, давайте посмотрим в каждом конкретном случае", - отметила Шайлдабекова. Она также предложила провести метрологическую проверку электронных избирательных урн, которые фактически являются "сканером со счетчиком", что позволит выяснить, корректно они работают или нет. "Тогда мы сможем убедиться, достоверна система или нет", - подчеркнула она.

Невмешательство в выборный процесс

Шайлдабекова также заявила, что ни президент страны Садыр Жапаров, ни правительство не вмешивались в выборный процесс, включая этап подсчета голосов.

"Я абсолютно уверена - ни правительство, ни президент не вмешивались в выборный процесс. Не было никакого вмешательства, регулирования, не было никаких попыток", - сообщила глава ЦИК, отвечая на вопрос члена партии "Ата Мекен" Тилека Токтогазиева о том, не был ли сбой при публикации первых данных с участков вызван "заказом кого-то из властей, чтобы дискредитировать автоматическую систему подсчета голосов".

Шайлдабекова сообщила, что в ЦИК "тоже думали, кому это может быть на руку", однако пришли к выводу, что "это всего лишь механическая ошибка".

В среду в Бишкеке у здания ЦИК прошел митинг с требованием не признавать результаты прошедших в Киргизии парламентских выборов. В акции приняли участие около ста представителей партий, которые не прошли в новый состав высшего законодательного органа. На данный момент акция завершена.

Сбой на сайте ЦИК

28 ноября на сайте ЦИК республики во время обработки поступающих с участков от электронных избирательных урн сведений произошел сбой в системе. В результате страница некоторое время была недоступна для просмотра. После возобновления ее работы на ней появились сведения, которые отличались от предыдущей версии. В ЦИК заверили, что это была техническая ошибка со стороны оператора, которую удалось быстро исправить. Данный факт дал повод представителям пяти партий заявить о том, что они отказываются признавать итоги голосования.

Выборы в Жогорку Кенеш (Верховный Совет) седьмого созыва Киргизии состоялись по смешанной системе - 54 депутата избирались по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендовали 1,3 тыс. человек. По предварительным данным, в состав парламента проходят шесть партий - "Ата-Журт Кыргызстан", ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), "Ыйман Нуру" ("Свет веры"), "Альянс" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Явка составила около 35%, продолжается ручной подсчет голосов.

Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.