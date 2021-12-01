Восемь мигрантов погибли на польской стороне границы за все время миграционного кризиса

ВАРШАВА, 1 декабря. /ТАСС/. Польские службы зафиксировали восемь случаев гибели мигрантов на территории Польши с начала миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Об этом сообщила в среду на брифинге пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская.

По ее словам, погибших "было в общей сложности восемь". "Семь человек на территории подляского отделения погранохраны и один - выловленный из реки Буг [на территории] надбужаньского отделения", - указала она.

"Среди них - один человек, который умер во время реанимационных мероприятий у линии границы после ее нелегального пересечения", - добавила Михальская, подчеркнув, что для помощи этому человеку была вызвана группа спасателей-медиков, но спасти его не удалось.

Как информировала в среду польская погранохрана, "за минувшие сутки, 30 ноября, было зафиксировано 102 попытки нелегального пересечения границы". По ее данным, несколько групп иностранцев пытались проникнуть на территорию Польши, в частности, на участке, охраняемом отделением погранохраны в Мельнике. Минобороны республики в свою очередь сообщило об обстреле из пневматического оружия с белорусской стороны осветительных мачт в районе Тересполя. Ведомство вызвало белорусского военного атташе для разъяснений.

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши. Большинство таких попыток польские службы пресекают. Если мигрантам удается пройти на польскую территорию, часть из них задерживают и отправляют в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.

За текущий год польские пограничники предотвратили почти 40 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателей прошлого года.