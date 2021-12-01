Экс-президент Армении Серж Саргсян поблагодарил Россию за прекращение войны в Карабахе

ЕРЕВАН, 1 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Армении Серж Саргсян, возглавляющий Республиканскую партию страны, поблагодарил Россию за усилия по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе и обеспечение безопасности мирных жителей. С соответствующим заявлением он выступил в среду на международной видеоконференции "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение", организованной "Единой Россией".

"Мы благодарны руководству Российской Федерации как за усилия, приложенные для прекращения активных военных действий, так и за обеспечение безопасности народа Нагорного Карабаха посредством размещения миротворческого контингента и призываем еще крепче стоять на позициях соблюдения перемирия", - отметил он.

Саргсян отметил, что считает правильным принятое им во время президентства решение о вступлении Армении в Евразийский экономический союз.

"По прошествии лет могу с уверенностью подчеркнуть, что принятое мною решение о вступлении Армении в ЕАЭС было правильным, что наши совместные с вами, Дмитрий Анатольевич, инициативы о пролонгации сроков размещения российской базы в Армении и о расширении ее полномочий, были верными", - добавил он, обращаясь к председателю партии "Единая Россия" Дмитрию Медведеву, который в 2008-2012 годах занимал пост президента РФ, в 2012-2020 годах возглавлял правительство.

Экс-президент республики заявил, что "до сих пор есть большой нереализованный потенциал для сотрудничества Армении и России", а также высказал мнение, что усилия нынешнего правительства республики в этом направлении "недостаточны, неэффективны, а иногда и противоположны".