Столтенберг: главы МИД стран НАТО считают ситуацию на Западных Балканах тревожной

РИГА, 1 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел НАТО начали отдельную встречу на плановом заседании Североатлантического совета в Риге, посвященную ситуации на Западных Балканах, которую альянс считает тревожной. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая заседание.

"Регион Западных Балкан имеет для нас большое значение. Мы наблюдаем тревожное развитие ситуации, мы слышим опасную риторику в Боснии и Герцеговине, напряженность между Белградом и Приштиной, реформы тормозятся, а иностранные игроки увеличивают интенсивность своей вредоносной деятельности в регионе", - заявил он.

"НАТО и Евросоюз тесно работают вместе во благо региона, не в последнюю очередь в Боснии и Герцеговине и в Косове", - заявил Столтенберг. Он также напомнил о военных операциях НАТО в бывшей Югославии в 1990-х годах, которые, по его словам, "помогли установить мир в регионе".

В этой министерской встрече НАТО принимает участие глава внешнеполитической службы ЕС - верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.