МИД КНР назвал искажением фактов заявления главы MI-6 о долговых ловушках Китая

ПЕКИН, 1 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в среду на брифинге назвал умышленным искажением фактов заявление главы британской службы внешней разведки MI-6 Ричарда Мура о том, что Китай заманивает другие страны в "долговые западни".

"Такие заявления являются умышленным искажением фактов и политики Китая, они продиктованы ментальностью холодной войны и направлены на то, чтобы спровоцировать идеологическую конфронтацию", - указал он.

По его словам, развитие Китая предоставляет множество возможностей всему миру и оказывает положительное влияние на восстановление мировой экономики. "Наша политика в области безопасности носит оборонительный характер. И развитие Китаем своего оборонного потенциала продиктовано только защитой национальной безопасности", - сказал он.

"Цель нашего развития заключается в том, чтобы повысить уровень благосостояния народа, а не в противопоставлении кому-либо или в замене кого-либо. Призываем соответствующие страны отказаться от мышления эпохи холодной войны и ментальности игр с нулевой суммой, рационально и объективно рассматривать Китай, а не делать из него воображаемого врага.

Мур заявил во вторник в Международном институте стратегических исследований (IISS), что растущая военная мощь Китая, а также его склонность недооценивать Запад создают серьезный вызов миру и глобальной безопасности. Он отметил, что в разведслужбе полагают, что Пекин расставляет по всему миру "цифровые и долговые западни", используя в качестве рычагов влияния данные, собираемые с помощью китайских технологических решений, а также финансовые возможности КНР, позволяющие китайскому бизнесу активно приобретать доли в западных предприятиях.