Минобороны Литвы заявило, что в пакете санкций ЕС против Минска не должно быть исключений

ВИЛЬНЮС, 1 декабря. /ТАСС/. Пятый пакет санкций Евросоюза (ЕС) против Белоруссии в связи с миграционным кризисом, который спровоцирован, по мнению Запада, Минском, не должен содержать исключений. Такое мнение в среду высказал журналистам глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Если мы хотим, чтобы санкции были эффективными, они должны быть всеобъемлющими и не предусматривать исключений", - утверждал он.

По словам министра, в подготовленном пакете такие исключения есть по долгосрочным контрактам с ОАО "Беларуськалий". Это предприятие является одним из крупнейших в мире производителей калийных минеральных удобрений.

Как сообщил в среду ТАСС источник в делегации одной из стран сообщества в Совете Евросоюза, послы ЕС одобрили пятый пакет санкций против Белоруссии, который включает около 25 физических и юридических лиц. Ожидается, что это решение будет уже в четверг опубликовано в "Официальном журнале ЕС" и вступит в силу.

Как заявил ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, в Минске спокойно относятся к намерению ЕС ввести новые санкции. Белорусская экономика, по его словам, успешно справляется с этим давлением.