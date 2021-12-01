Куба заинтересована в укреплении связей с "Единой Россией"

ГАВАНА, 1 декабря. /ТАСС/. Куба заинтересована в дальнейшем укреплении и расширении связей с российской партией "Единая Россия". Об этом в среду в рамках международной межпартийной видеоконференции на тему "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение" заявил президент Кубы, первый секретарь ЦК компартии карибской страны Мигель Диас-Канель.

"Наши отношения, основанные на исторических узах, взаимном уважении и доверии, в последние годы стали еще более тесными, благодаря постоянному обмену делегациями, вкладу в различных сферах", - подчеркнул кубинский лидер. По его словам, главную роль в развитии таких связей сыграл договор о сотрудничестве, подписанный Компартией Кубы и "Единой Россией" в 2017 году.

Диас-Канель указал на обширные потенциальные возможности в развитии связей с Россией. "Хотел бы подтвердить заинтересованность Кубы в дальнейшем укреплении уз солидарности и сотрудничества, связывающих наши страны и народы", - сказал он.

Президент Кубы указал на важность для его страны поддержки, которую постоянно оказывает "Единая Россия" в борьбе с торгово-экономической блокадой со стороны США. Он выразил "глубочайшую благодарность за неоднократные выступления" российской партии против враждебной политики Вашингтона в отношении Гаваны.

Кубинский лидер отметил, что в настоящее время мир "переживает период сложной международной обстановки", которую еще больше осложнила пандемия коронавируса. "Мы видим новую эскалацию агрессии со стороны США и ее союзников, которые упорствуют в навязывании своей гегемонии на международной арене, увеличивая военные расходы, создавая угрозу миру на планете", - сказал Диас-Канель. В связи с этим он выразил "решительное осуждение вмешательства во внутренние дела России и других государств".

Международная конференция проходит в день 20-летнего юбилея партии "Единая Россия". В ней принимают участие главы и руководители ведущих политических партий из более чем 30 стран."Единая Россия" образована 1 декабря 2001 года в форме объединения движения "Единство", избирательных блоков "Отечество - Вся Россия" и "Наш дом - Россия". Председателем партии с 2012 года является заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Структура "Единой России" состоит из региональных, местных и первичных отделений. Региональные отделения партии созданы во всех 85 субъектах РФ.