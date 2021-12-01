Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана 1 декабря проведут встречу в Москве

ЕРЕВАН, 1 декабря. /ТАСС/. Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана Мгер Григорян, Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев проведут в среду в Москве заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных и экономических коммуникаций региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вице-премьера Армении.

"Мгер Григорян отправился в Москву, где сегодня пройдет заседание рабочей группы вице-премьеров Армении, России и Азербайджана по разблокированию всех транспортных и экономических коммуникаций региона", - отметили в пресс-службе.