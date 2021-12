Берлин не в курсе планов Лондона разместить несколько сотен единиц бронетехники в ФРГ

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Германии пока не обладают информацией о планах Великобритании разместить на базе в ФРГ около 250 единиц техники, включая танки, бронемашины и дроны. Об этом заявил в среду журналистам на брифинге представитель Минобороны ФРГ.

"У меня нет информации на этот счет", - сказал он.

"Я тоже не знаю об этом. Если со стороны МИД будет, что предоставить, мы это сделаем", - отметил в свою очередь представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

Как на прошлой неделе сообщила газета The Times, в Германии будет сформирована британская бригада, которую намереваются задействовать при проведении учений в разных странах Европы, в том числе в Эстонии и Польше. The Times, а также газета Financial Times и телеканал Sky News отмечали, что планы усилить британское присутствие в Восточной Европе связаны с ростом напряженности в отношениях между Западом и РФ из-за ситуации у границ Украины, где НАТО наблюдает "необычную концентрацию" российских сил.

После окончания Второй мировой войны на территории Германии был размещен британский воинский контингент, вывод которого из страны продолжался 10 лет и завершился лишь в прошлом году. В 2010 году его численность приближалась к 20 тыс. человек, к 2019 году она сократилась до 3 тыс. Возвращение военнослужащих в Германию в новой роли многие британские обозреватели называют неожиданным поворотом в политике Соединенного Королевства.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.