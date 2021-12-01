Глава ЕК заявила, что Евросоюзу следует обсудить вопрос введения обязательной вакцинации

"Да, есть очень маленькие дети или люди с особенными условиями здоровья, которые не могут вакцинироваться, но преобладающее большинство может. Поэтому я думаю, что было бы понятно и нормально обсудить вопрос обязательной вакцинации в ЕС. Я считаю, что такая дискуссия нужна", - сказала она.

По словам фон дер Ляйен, к такому развитию событий ведет тот факт, что очень много европейцев не хотят вакцинироваться. "У нас есть спасающие жизни вакцины, но они не используются повсеместно, и это имеет огромную цену для здравоохранения. 77% взрослого населения Евросоюза, или 66% всего населения, вакцинировано, это означает, что треть населения не вакцинировано. Это 150 млн человек, и это очень много", - пояснила она.

В большинстве стран ЕС, несмотря на высокий уровень вакцинации, с середины осени происходит новый всплеск числа заражений коронавирусом, сопоставимый с уровнем первой волны, в то же время уровень госпитализаций и смертности остается в разы ниже, чем во время первой и второй волн пандемии. В этих условиях с начала октября в странах ЕС началось новое ужесточение санитарных мер вплоть до изучения возможности новых локдаунов. Эта ситуация привела к росту социальной напряженности и новой волне уличных протестов в разных странах Евросоюза.