Опрос: большинство украинцев считает, что Зеленский борется с олигархами в личных целях

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Жители Украины расценивают действия президента страны Владимира Зеленского по деолигархизации как популистские шаги и попытки его самого завладеть ресурсами олигархов. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду результаты опроса Киевского международного института социологии.

Согласно исследованию, 36% украинцев считают намерения президента провести деолигархизацию лишь популистским шагом для повышения рейтинга. 20,7% респондентов видят в действиях Зеленского попытку взять под контроль телеканалы, принадлежащие олигархам. Еще 17,5% опрошенных считают, что таким образом Зеленский и его окружение пытаются "переделить собственность и сами стать олигархами".

По данным опроса, лишь 18% респондентов видят в действиях Зеленского "искреннее стремление к справедливости".

Кроме того, 49,6% респондентов считают, что депутаты президентской партии "Слуга народа" объявили бойкот каналам крупного предпринимателя Рината Ахметова "Украина" и "Украина-24", потому что не переносят критику.

Ринат Ахметов считается самым богатым человеком на Украине по версии Forbes. 26 ноября в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что, по его информации, в стране 1 декабря готовится государственный переворот, и что в него пытаются втянуть Ахметова. После этих слов евробонды энергохолдинга ДТЭК, который принадлежит Ахметову, упали на 11%.

Опрос проводился с 26 по 29 ноября методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1 203 респондента из всех регионов Украины. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,2%.

Закон об олигархах

Зеленский 5 ноября подписал инициированный им ранее и принятый в парламенте 23 сентября закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Документ предлагает создание реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определение порядка включения лиц в реестр и последствий такого включения, введение декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный реестр.

Документ также дает определение олигарха. К таковым отнесены лица, имеющие значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующие основные сегменты медиапространства. Этим гражданам запрещено делать взносы в поддержку политических партий и становиться покупателями в процессе так называемой большой приватизации. Документ вступит в силу через полгода и будет действовать 10 лет.

Закон вызвал споры в украинской политической среде, документ критикуют за возможное несоответствие конституции, а также нарушение процедуры его рассмотрения и принятия.