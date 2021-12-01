Экс-президент Афганистана поблагодарил Россию за прием 300 афганских студентов

КАИР, 1 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай поблагодарил Россию за поставку в Кабул гуманитарной помощи и прием 300 афганских студентов, которые будут обучаться в российских вузах. Соответствующая запись опубликована в среду на странице экс-главы государства в Facebook.

"Карзай благодарит Российскую Федерацию за вывоз 300 афганских студентов, получивших российские стипендии, и считает это своевременным и полезным шагом. <...> Карзай также выражает благодарность России за отправку 36 тонн гуманитарного груза народу Афганистана и призывает к продолжению этой помощи", - подчеркивается в тексте.

В среду три российских самолета Ил-76 доставили в афганскую столицу 36 тонн продовольствия. Затем спецборты с пожелавшими покинуть Афганистан 214 гражданами РФ, Киргизии, а также афганскими студентами вылетели из Кабула, откуда будут доставлены на подмосковный аэродром Чкаловский. Как рассказал журналистам посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, Россия готовится поставить в Афганистан еще одну крупную партию гуманитарной помощи и вывезти еще одну группу афганских студентов, которые хотят продолжить обучение в российских вузах.

18 ноября три самолета Ил-76 ВКС России также доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза (муку, масло и одеяла) и вывезли оттуда более 380 граждан РФ, Белоруссии, Армении, Украины и Афганистана.