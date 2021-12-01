Вучич поблагодарил Путина за помощь Сербии в самые тяжелые минуты

БЕЛГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за помощь его стране в самые тяжелые минуты.

На своей странице в "Инстаграме" после выступления на международной межпартийной видеоконференции на тему "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение" в среду сербский лидер написал: "Спасибо "Единой России" за честь участвовать в конференции "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение". Большое спасибо президенту Путину, который всегда был с Сербией и сербским народом, когда было тяжелее всего. Да здравствует сербско-российская дружба!".

25 ноября в результате переговоров Владимира Путина и Александара Вучича в Сочи Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в $270 на шесть зимних месяцев, после чего Белград получит от Москвы благоприятные условия по долгосрочному контракту. По мнению Вучича, эти условия являются исключительными.

Сербский лидер также отметил, что очень доволен сотрудничеством в сфере ВТС и экономическим взаимодействием.