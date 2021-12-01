Страны ОЗХО одобрили "понимание" о запрете аэрозольных химикатов для силовиков

ГААГА, 1 декабря. /ТАСС/. Страны - члены ОЗХО одобрили "понимание" о запрете использования в правоохранительных целях химикатов в аэрозольной форме, воздействующих на центральную нервную систему. Решение принято в среду на Конференции государств - участников организации.

Решение поддержали 85 стран. 10 стран, в том числе Россия, проголосовали против.

Как отметил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, решение противоречит Конвенции о запрещении химического оружия и "не будет иметь ни юридического, ни практического смысла".