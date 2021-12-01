ЕК предложила Польше, Литве и Латвии упрощенные нормы приема и репатриации мигрантов

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) предложила на полгода предоставить Польше, Литве и Латвии экстренные полномочия по упрощению европейских норм в вопросах приема, размещения и репатриации мигрантов с учетом кризиса на границе с Белоруссией. Об этом сообщила в среду еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Еврокомиссия рекомендовала предоставить временные легальные меры на 6 месяцев, которые позволят Польше, Латвии и Литвы в течение более длительного времени обрабатывать запросы на предоставление убежища, создавать специальные пункты для сбора этих обращений, упростить пограничные процедуры, которые смогут продолжаться до 16 недель, а также применять более простые меры по репатриации", - заявила она, подчеркнув, что эти исключения из норм ЕС сначала должен утвердить Совет ЕС.