Макрон обсудит с премьером Латвии ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и ЕС

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить в среду с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем на встрече в Париже ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и ЕС. Об этом французский лидер сообщил перед началом переговоров с латвийским премьером в Елисейском дворце.

"Эта встреча позволит нам рассмотреть насущные европейские вопросы. В частности, мы обсудим Белоруссию и миграционный кризис", - сказал Макрон. Он выразил "полную солидарность Франции и ЕС" с Латвией в свете миграционного кризиса. Макрон отметил, что "намерен продолжать усилия по достижению достойных условий приема для просителей убежища", а также "работу с целью борьбы против манипуляций и гибридной войны, чтобы избежать этих потоков мигрантов". Французский лидер заявил, что намерен "работать против дестабилизации, организованной Белоруссией против Европы".

Макрон высказался за "укрепление внешних границ ЕС и создание европейских рамок для более быстрого реагирования" на возможные миграционные кризисы. "Я хочу высказать солидарность с вами", - сказал президент Франции, обращаясь к премьеру Латвии.

Кроме того, Макрон сообщил, что обсудит с латвийским премьером ситуацию на Украине, политику в отношении России и Китая. "Также мы поговорим о необходимости ЕС продолжать усиливать свой суверенитет в индустриальном, экономическом, технологическом секторах и климатическом вопросе", - добавил он.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Позже порядка 2 тысяч человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей, где были созданы условия для временного пребывания, сейчас их там около тысячи человек. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что на территории республики могут находиться от 2 до 3 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока помимо размещенных в этом лагере.