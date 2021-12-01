Пекин осудил предстоящее посещение Тайваня парламентариями из Прибалтики

ПЕКИН, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Китая осудили предстоящий визит парламентариев из Литвы, Латвии и Эстонии на Тайвань для участия в парламентском форуме. Об этом заявил в среду на брифинге в Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР ее официальный представитель Ма Сяогуан.

"Мы категорически против любых форм официальных обменов между Китаем и районом Китая Тайвань под любым предлогом. Мы призываем соответствующие страны соблюдать принцип "одного Китая", осторожно и надлежащим образом относиться к тайваньскому вопросу", - заявил он. По его словам, тайваньские политики пытаются установить связь с внешними силами в поисках "независимости". "Какие бы уловки они ни использовали, им это не удастся", - подчеркнул Ма Сяогуан.

10 парламентариев из Литвы, Латвии и Эстонии по приглашению тайваньской администрации примут участие в открытом парламентском форуме с 2 по 3 декабря.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР и выступает против контактов иностранных политиков с тайбэйской администрацией.