В выборах президента Приднестровья примут участие два кандидата

КИШИНЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Участниками президентских выборов в непризнанном Приднестровье 12 декабря станут действующий глава республики Вадим Красносельский и депутат районного совета Григориополя Сергей Пынзарь. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Приднестровья.

"В выборах примут участие два кандидата. Процесс регистрации завершен", - сказала представитель ЦИК Евгения Диянова. По ее словам, документы для регистрации кандидатом в президенты подали пять человек. Один из них позже отозвал заявление, еще двум отказано в регистрации, так как они не смогли собрать необходимое количество подписей сторонников. Согласно законодательству, кандидат должен собрать 2-3% от числа включенных в списки избирателей. К этим выборам избирательная база составляет 405 294 человека.

На выборах 2016 года Красносельский одержал победу уже в первом туре, где он обошел занимавшего тогда пост президента Евгения Шевчука. Голосование будет признано состоявшимися, если в нем примут участие 25% избирателей.

Непризнанная республика образована 2 сентября 1990 года на молдавских территориях левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Они выступили против действий радикальных политиков Молдавии, добивавшихся тогда выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. Спор перерос в вооруженный конфликт, который удалось остановить с помощью российских миротворцев. С тех пор вместе с молдавскими и приднестровскими коллегами они охраняют мир в регионе, дав возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры об урегулировании конфликта.