Столтенберг: НАТО не приемлет даже мысли, что Россия может обладать своей сферой влияния

РИГА, 1 декабря. /ТАСС/. НАТО считает неприемлемой даже мысль о том, что у России может быть своя сфера влияния, поскольку все ее соседи - это суверенные государства. Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса.

"Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов. Это означает фактическое признание, что Россия может контролировать, что делают ее соседи, которые являются суверенными государствами", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос о геополитическом вторжении НАТО в историческую сферу влияния России.

Страны НАТО могут использовать "финансовые и экономические санкции и политические запреты" против России, в случае применения силы на Украине, заявил Столтенберг.

"Страны НАТО имеет широкий спектр возможностей, включая экономические и финансовые санкции и политические запреты", - заявил он.

При этом Столтенберг напомнил, что "принцип коллективной безопасности распространяется только на страны - члены НАТО", тогда как партнеры организации, например Киев, могут рассчитывать только на поддержку альянса.

По словам генсека, НАТО будет активно способствовать созданию военных возможностей Украины и Грузии, чтобы они могли защищать себя.

"НАТО будет активно способствовать созданию военных возможностей Украины и Грузии, которые обеспечат им возможность защищать себя. Мы проводим учения, обеспечиваем обмен информацией, поставляем технику, также поддерживаем процесс реформ", - заявил Столтенберг.