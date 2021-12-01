Министры обороны США и Польши обсудили "усиление сдерживания" на восточном фланге НАТО

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил по телефону с министром обороны Польши Мариушом Блащаком ситуацию на восточном фланге НАТО. Об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба американского оборонного ведомства.

"Министр обороны Ллойд Остин разговаривал с министром обороны Польши Мариушом Блащаком, чтобы обсудить нынешнюю ситуацию на восточном фланге НАТО. Он подчеркнул неизменную приверженность США альянсу и нашим прочным отношениям с Польшей в оборонной сфере. <...> Они также обсудили способы усиления сдерживания на восточном фланге НАТО", - говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, Остин "разделил обеспокоенность" своего польского коллеги относительно "гибридной тактики белорусского режима на границе с Польшей". Кроме того, стороны "обменялись взглядами относительно российской военной активности вокруг Украины".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.