СМИ: на афгано-иранской границе идут бои между талибами и пограничниками Ирана

КАИР, 1 декабря. /ТАСС/. Крупные боестолкновения с применением тяжелых вооружений вспыхнули в среду на границе Ирана и Афганистана между иранскими пограничниками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило афганское агентство Aamaj News.

По его информации, интенсивные вооруженные столкновения идут в уезде Канг провинции Нимроз на севере Афганистана. Представители талибов просят местных жителей покинуть свои дома.

В настоящий момент радикалы стягивают к границе бронетехнику, в том числе ту, которая была оставлена на афганской территории ВС США. Помимо этого, обе стороны активно применяют артиллерию.

О причинах конфликта не сообщается.

Несколько контрольно-пропускных пунктов Ирана, расположенных на афгано-иранской границе, в результате интенсивных вооруженных столкновений перешли под контроль боевиков "Талибана", сообщило агентство.

По его информации, боестолкновения продолжаются в уезде Канг северной афганской провинции Нимроз. Несколько иранских пограничников были взяты в плен радикалами.