МВД Киргизии начало расследование по факту нападения на оппозиционного политика

БИШКЕК, 1 декабря. /ТАСС/. МВД Киргизии начало в среду расследование по факту совершенного в столице республики нападения на лидера оппозиционной партии "Ата-Мекен" ("Отечество") Омурбека Текебаева. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия и принимаются все усилия, направленные на раскрытие данного преступления. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудниками МВД "устанавливаются все обстоятельства произошедшего".

"На данный момент ведется широкомасштабная работа по установлению личности и задержанию неизвестных, совершивших антиобщественные действия. Раскрытие данного преступления взято под личный контроль руководства МВД", - отмечает пресс-служба.

Как заявил Текебаев, 1 декабря возле расположенной в центре киргизской столицы гостиницы "Парк-отель" на него было совершено нападение группой неизвестных лиц, которые в этот момент были в масках. Нападавшие разбили очки оппозиционера и забрали у него телефон, серьезных травм он не получил.

Лидер партии заявил, что увязывает данное нападение со своей политической деятельностью.