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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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США вместе с союзниками готовят новые санкции против Белоруссии

Новые рестрикции готовят из-за миграционного кризиса

РИГА, 1 декабря. /ТАСС/. Вашингтон и страны ЕС готовят новые рестрикции в отношении Минска из-за миграционного кризиса. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду в Риге на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО.

"В свете действий по дестабилизации обстановки, предпринимаемых режимом [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, Североатлантический альянс приостановил сотрудничество с Белоруссией, США готовят дополнительные санкции в тесной координации с ЕС и другими партнерами и союзниками. Мы призываем режим незамедлительно прекратить использовать мигрантов в качестве политического оружия", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Теги
БелоруссияСШАБлинкен, ЭнтониСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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