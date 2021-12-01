Глава МИД Литвы попросил США продолжать давление на Минск в связи с миграционным кризисом

ВИЛЬНЮС, 1 декабря. /ТАСС/. Давление на белорусские власти, которые, по мнению Запада, спровоцировали миграционный кризис у границ Литвы, Латвии и Польши, не должно ослабевать до тех пор, пока проблема не будет решена. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе встречи в среду с госсекретарем США Энтони Блинкеном, состоявшейся на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Риге.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Международное сообщество должно сохранить давление на режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко в стремлении перекрыть дорогу организованному потоку нелегальных мигрантов", - приводятся слова министра в сообщении пресс-службы литовского МИД.

Ландсбергис выразил благодарность Вашингтону за усилия по обеспечению региональной безопасности, а также высказал пожелание увеличения присутствия НАТО. "С учетом вызовов в сфере безопасности мы подчеркиваем важность усиления присутствия НАТО в регионе", - заявил он.

С 2014 года в рамках миссии Atlantic Resolve ("Атлантическая решительность") в Литве "для усиления восточного фланга НАТО" размещается сменный контингент ВС США. Проведено более 10 его ротаций. С 2017 года в трех странах Балтии и Польше размещены сводные батальоны НАТО передового базирования. В Литве командование таким батальоном взяла на себя Германия. В его составе находятся 1,2 тыс. военнослужащих из нескольких стран блока.