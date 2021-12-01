В оппозиции с сарказмом отнеслись к "победному" посланию Зеленского Раде

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) отказались разделить победные заявления президента Украины Владимира Зеленского, которые он в среду сообщил в ежегодном послании парламенту. Главе государства напомнили о плохом состоянии экономики и преследовании главы политсовета партии Виктора Медведчука.

"Коротко о выступлении Зеленского: мы живем почти в раю! Зарплаты растут! Заводы, дороги, и корабли строим! <...> Люди счастливы! Дальше будет еще круче!" - иронично написал на странице в Facebook сопредседатель партии, депутат Рады Вадим Рабинович.

Поскольку формат выступления не предусматривал вопросы главе государства, фракция ОПЗЖ нашла другой выход и встретила президента в сессионном зале плакатами "Свободу Медведчуку!", "Стоп политическим репрессиям!", "Нет тарифному геноциду!", "Верните свободу слова!". Их развернули депутаты Анатолий Бурмич, Александр Колтунович, Илья Кива, Нестор Шуфрич, Александр Качный и другие. "Так наша фракция встречает президента!" - прокомментировал Рабинович опубликованные у себя на странице фотографии.

Увидев это, продолжил парламентарий, депутаты от партии "Слуга народа" решили спасать ситуацию и выстроились шеренгой возле кресел фракции ОПЗЖ, закрывая от глаз президента неудобные требования. "Показываю потрясающий сюжет: во время выступления президента Украины наши плакаты закрыли "дети лейтенанта Шмидта", - добавил Рабинович.

В послании Зеленский перечислил, по его словам, ряд "великих побед" своей команды - ремонт дорог, решение о создании национального авиаперевозчика, рост расходов на безопасность до 11,7 млрд долларов на будущий год. Он пообещал, что госдолг Украины по итогам 2021 года будет ниже 50% от ВВП. Кроме того, президент заявил, что удалось снизить тарифы на электроэнергию, после чего по залу прокатился гул. Он также пообещал начать в следующем году "Большую термомодернизацию" - программу по утеплению зданий. Зеленский до 10 декабря намерен внести законопроект "Об экономическом паспорте украинца", который позволит накапливать на счетах родившихся после 2018 года детей доход от ренты за пользование недрами.

Зеленский во время выступления около десяти раз сказал, что все это происходит в стране впервые, после чего выкрикивал лозунг националистов: "Слава Украине!". Это вызывало бурные аплодисменты депутатов его партии.