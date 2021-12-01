МИД Эстонии пообещал поддержку Киеву на уровне ЕС и НАТО

ТАЛЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пообещала поддержку Киеву на уровне ЕС и НАТО.

"Мы будем держать важные для Украины - а через нее и для всего нашего региона - вопросы на повестке дня в НАТО, Европейском союзе и ООН, - приводит в среду ее слова пресс-служба эстонского МИД. - Мы также поддерживаем желание Украины стать партнером Центра киберзащиты НАТО в Таллине".

Лийметс также заявила, что в вопросе членства Украины и Грузии НАТО продолжает придерживаться политики открытых дверей, "и ни одна третья страна не имеет права голоса или влияния на эти решения".

Двухдневная встреча глав МИД НАТО проходила в Риге 30 ноября и 1 декабря. Ее участники обсуждали вопросы сдерживания России и Китая, рассмотрели основные тезисы новой Стратегической концепции альянса, которая должна быть утверждена летом 2022 года на саммите в Мадриде, обсудили операции и повышение оборонных расходов альянса, проанализировали провал миссии НАТО в Афганистане и обсудили отношения альянса со странами партнерами - Швецией, Финляндией, Украиной и Грузией.