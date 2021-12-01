США предлагают свою вспомогательную роль в деле урегулирования в Донбассе

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. США могут сыграть вспомогательную роль в деле урегулирования конфликта в Донбассе, сотрудничая с Киевом по вопросам его дальнейшего движения в сторону реинтеграции. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая по видеосвязи на Киевском форуме по безопасности в среду.

"Мы верим, что США могут сыграть вспомогательную роль [при урегулировании конфликта в Донбассе], как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили "нормандский формат" (Германия, Россия, Украина, Франция - прим. ТАСС), работая параллельно с Киевом, чтобы лучше понять, как вы видите будущее Донбасса, как вы планируете реинтеграцию его населения и как вы будете организовывать отношения", - отметила она.