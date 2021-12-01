СМИ: талибы и иранские пограничники прекратили перестрелку на границе двух стран

ТЕГЕРАН, 1 декабря. /ТАСС/. Иранские пограничники и боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) прекратили перестрелку и обмен ударами артиллерии на ирано-афганской границе. Об этом сообщает в среду газета Etemad со ссылкой на источник.

Отмечается, что, согласно действующим процедурам, стороны должны в срочном порядке созвать встречу по инциденту.

Согласно сообщениям афганской прессы, вооруженные столкновения на границе начались в районе 17:30 по местному времени (16:00 мск). О причинах конфликта не сообщается. Агентство Aamaj News сообщило, что в результате инцидента несколько контрольно-пропускных пунктов (КПП) Ирана могли перейти под контроль "Талибана".