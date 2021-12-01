Блинкен: директор ЦРУ на переговорах в Москве обсуждал возможный конфликт с Украиной

РИГА, 1 декабря. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс во время визита в Москву в начале ноября обсуждал с российской стороной возможный конфликт с Украиной и его последствия. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду в Риге на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО.

"Директор ЦРУ Бернс посетил Москву по указанию президента [США Джо Байдена], чтобы сообщить о наших опасениях, нашей приверженности дипломатии и о тяжелых последствиях, если Россия пойдет на конфронтацию и военные действия", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Бернс вместе с американской делегацией находился в Москве 2-3 ноября. 2 ноября у главы ЦРУ прошли встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Согласно сообщению СВР, Бернс и Нарышкин обсудили борьбу с международным терроризмом и межведомственное взаимодействие. На встрече с Патрушевым, как указали в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ, обсуждались отношения Москвы и Вашингтона.

В Белом доме заявляли, что Бернс посетил Москву для обсуждения с представителями российского руководства двусторонних вопросов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл безосновательным нагнетанием напряженности инсинуации западных СМИ о планах вторжения на территорию Украины. Он повторил, что передвижения Вооруженных сил РФ на российской территории ни у кого не должны вызывать обеспокоенность.