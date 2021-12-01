Суд отпустил лидера украинских "антивакцинаторов" под залог в $37 тыс.

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Суд под залог почти в 1 млн гривен ($37 тыс.) освободил из-под стражи лидера украинского движения "Права человека" Остапа Стахива, который проходит обвиняемым по делу о попытке захвата власти в стране. Об этом в среду сообщил адвокат обвиняемого Михаил Магарский.

"Остап на свободе", - написал он на странице в Facebook.

На странице движения "Права человека", которое выступает за отмену обязательной вакцинации от коронавируса, указано, что залог собрали и внесли сторонники Стахива. Сразу после выхода из следственного изолятора он сообщил, что намерен зайти домой за вещами, а затем поедет во Львовскую областную психиатрическую больницу, где его обязали пройти психиатрическую экспертизу.

Ранее следователи Службы безопасности Украины (СБУ) предъявили Стахиву обвинение в попытке захвата власти. По версии спецслужбы, злоумышленники искали оружие и соучастников для захвата власти в регионах. В СБУ также сообщили о блокировке деятельность возглавляемой Стахивом всеукраинской сети, которая "под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране".

Под стенами Верховной рады 3 ноября прошел митинг противников обязательной вакцинации от коронавируса и карантинных мер. Его организатором выступил Стахив. Участники акции обвинили власти в нарушении конституционных прав, требовали "запретить принудительную медицину" и не отстранять от работы тех, кто не вакцинировался, вернуть очное образование для детей и снять карантинные ограничения.