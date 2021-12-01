Иранское агентство Tasnim опровергло сообщение о захвате талибами КПП Ирана

ТЕГЕРАН, 1 декабря. /ТАСС/. Иранское агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник опровергло в среду информацию о том, что в результате столкновений на ирано-афганской границе силы движения "Талибан" захватили несколько контрольно-пропускных пунктов (КПП) Ирана.

Сообщается, что в настоящий момент иранские силы полностью контролируют границу.

Причина перестрелки между боевиками движения "Талибан" и ВС Ирана заключалась в неверном понимании афганской стороной пограничной линии, сообщило агентство.

Отмечается, что несколько лет назад для борьбы с контрабандистами в нескольких сотнях метров от афганской границы на территории Ирана были возведены стены. Иранские фермеры в среду зашли за эти стены, оставаясь на территории исламской республики.

При этом талибы ошибочно расценили это как нарушение государственной границы и открыли огонь. После этого началась перестрелка с иранскими пограничниками.

Согласно сообщениям афганской прессы, вооруженные столкновения на границе начались в районе 17:30 по местному времени (16:00 мск). Стороны в ходе столкновений применяли стрелковое оружие и артиллерию.