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Bloomberg: санкции ЕС затронут "Белавиа" и Cham Wings Airlines

По сведениям источников Bloomberg, на текущей неделе страны - члены ЕС одобрят пакет санкций в отношении 17 физических и 11 юридических лиц
© Марина Лысцева/ТАСC

ТАСС, 1 декабря. Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" и сирийская компания Cham Wings Airlines входят в число организаций, в отношении которых Евросоюз намерен ввести санкции в связи с миграционным кризисом. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По сведениям его источников, на текущей неделе страны - члены ЕС одобрят пакет санкций в отношении 17 физических и 11 юридических лиц. В перечне фигурируют, по словам одного из источников, крупнейшее предприятие нефтехимического комплекса Белоруссии "Гродно Азот", компания "Белоруснефть", а также белорусские пограничники и судьи.

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