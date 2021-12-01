Глава МИД Румынии выступил за увеличение помощи НАТО для Украины и Грузии

БУХАРЕСТ, 1 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Румынии Богдан Ауреску выступил на встрече министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Риге за наращивание "политической и практической" помощи Украине и Грузии со стороны НАТО. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении румынского внешнеполитического ведомства.

"Североатлантический альянс должен усилить свои политические и практические обязательства перед двумя странами-партнерами, что необходимо для полной реализации пакета мер по Черному морю, комплексного пакета помощи для Украины и основного пакета НАТО по Грузии", - сказал он.

Глава МИД Румынии подчеркнул, что альянс должен быть лучше осведомлен о ситуации в регионе, поддерживать государства-партнеры в их противодействии гибридным атакам и проводить больше совместных учений.

Ауреску подчеркнул стратегическую значимость для НАТО Западных Балкан и отметил, что альянс должен обеспечить в странах региона "стратегическое видение в отношении европейской и евро-атлантической интеграции". Он заявил, что НАТО и ЕС "должны вместе активно бороться с влиянием сторонних игроков, которые хотят помешать" такой интеграции государств региона.