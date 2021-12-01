Украина провела на границе с Белоруссией учения по задержанию диверсантов

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур Украины в рамках спецоперации "Полесье" в Волынской области у границы с Белоруссией провели учения по задержанию диверсантов, которые координировали движения толпы нелегальных мигрантов. Об этом в среду сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

"Учения проводились вблизи государственной границы с Республикой Беларусь в рамках специальной операции "Полесье". Силовики отработали алгоритмы совместных действий при возможных попытках прорыва "нелегалов", - говорится в сообщении.

Спецназ СБУ оперативно обнаружил и задержал условную группу диверсантов, а сотрудники других правоохранительных органов пресекли попытки перемещения большого количества мигрантов на территорию Украины, указали в спецслужбе.

Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский сообщал, что аналогичные учения проходят в пяти граничащих с Белоруссией областях. В частности, такие маневры уже имели место в Черниговской области.

Во вторник представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко вновь констатировал, что ситуация на украинско-белорусской границе остается спокойной, передвижений групп мигрантов не отмечается.

На границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, возник кризис, который обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и попытались попасть на сопредельную территорию. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.