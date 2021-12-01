Столтенберг: НАТО приветствовала бы прямые контакты между лидерами США и РФ

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. НАТО приветствовала бы новую личную встречу президента России Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом. Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на онлайн-форуме Reuters Next.

"НАТО верит в диалог с Россией и приветствует прямые контакты между Соединенными Штатами и Россией, - сказал Столтенберг в ответ на вопрос о том, считает ли он, что пришло время для новой встречи президентов двух стран. - НАТО также готова вести диалог с Россией на уровне альянса. У нас есть каналы для коммуникаций между военными, а я регулярно встречаюсь с министром иностранных дел [РФ Сергеем] Лавровым <...>".

Столтенберг вновь обвинил Россию в "разрыве всех дипломатических связей с НАТО" и призвал Москву возобновить диалог. Однако, по словам главы альянса, в НАТО пока не получили ответа на предложение провести заседание Совета Россия - НАТО.

"Мы считаем, что диалог очень важен, особенно в такое сложное время, как сейчас. Диалог с Россией необходим, Россия - наш сосед, к лучшим отношениям с которым нам необходимо стремиться. Однако даже в обозримом будущем улучшить их не получится, нам необходимо хотя бы регулировать сложные отношения с Россией, и это еще одна причина сесть с ней за стол переговоров, - сказал генсек альянса. - Речь идет о важных, в особенности в эти непростые времена, темах контроля над вооружениями, прозрачности, снижения рисков, а также применения механизмов, которые позволяют предотвратить случайности и нештатные происшествия, а если таковые все же происходят, то не дают ситуации выйти из-под контроля".

Тема Украины

Столтенберг также указал, что альянс пристально следит за ситуацией у границ Украины, однако пока не уверен в том, каковы могут быть намерения Москвы, которая, согласно утверждениям Запада, концентрирует силы вблизи российско-украинской границы. По словам главы альянса, "было бы безответственно исключать вероятность применения Россией силы" против Украины.

"Мы, конечно, должны оказывать помощь Украине и другим союзникам, но также должны свести к нулю любую вероятность просчетов или недопонимания в том, что касается решимости и обязательств НАТО обеспечивать безопасность и защиту всех союзников. Именно поэтому мы должны усиливать присутствие у восточных рубежей альянса", - сказал Столтенберг.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Кроме того, Песков отмечал, что "совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории" России ассоциировать с агрессивными планами.

6 октября НАТО объявила о сокращении численности миссии России при организации с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов была отозвана аккредитация, еще два вакантных места были упразднены. Альянс дал российским дипломатам срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель. 18 октября Лавров сообщил, что РФ приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию сотрудников российского постпредства. Кроме того, будет приостановлена деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве.