Верховный суд предупредил офис Зеленского об ответственности за комментарии его действий

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Украины жестко отреагировал на заявление пресс-секретаря президента страны Владимира Зеленского Сергея Никифорова о круговой поруке в судебной системе и принятии выгодных решений для скомпрометированной верхушки Конституционного суда Украины (КСУ).

"Верховный суд настоятельно рекомендует соблюдать Конституцию и законы Украины и надеется, что должностные лица офиса президента Украины, которые позволяют себе непроцессуальные высказывания относительно возможных действий и решений Верховного суда, осознают последствия нарушения положений Основного закона и процессуального законодательства", - говорится в сообщении Верховного суда в среду.

Верховный суд предупредил, что должностное лицо может быть привлечено к ответственности из-за публичных выражений относительно возможных действий суда, в которых государственные органы являются сторонами.

Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров передал недовольство Зеленского отказом судей Конституционного суда допустить к присяге двух судей. "Для офиса президента это выглядит затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ", - написал Никифоров в Facebook.

Конституционный суд Украины во вторник отказался приводить к присяге новых судей, которых 26 ноября назначил президент Владимир Зеленский вместо отстраненного им председателя КС Александра Тупицкого и его коллеги Александра Касминина. Суд признал невозможным приведение к присяге Александра Петришина и Оксаны Грищук в связи с отсутствием вакансий судей КС по квоте президента. КС объяснил, что на момент подписания указа о назначении Петришина и Грищук все шесть должностей по квоте главы государства были заняты, а значит, отсутствуют вакансии, на которые президент мог бы назначить новых судей. Эти должности занимают назначенные в разное время разными президентами судьи Сергей Головатый, Александр Касминин, Виктор Колесник, Василий Лемак, Владимир Мойсик, Александр Тупицкий, конституционный срок полномочий которых не истек.

Таким образом, КС не посчитал уволенными в предусмотренном конституцией порядке Касминина и Тупицкого, указы о назначении которых судьями КС Зеленский упразднил 27 марта. 14 июля этого года Верховный суд признал это действие Зеленского незаконным. Дело находится на апелляционном рассмотрении в Большой палате Верховного суда.