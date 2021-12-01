Движение "Талибан" подтвердило прекращение боев на афгано-иранской границе

КАИР, 1 декабря. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) подтверждает прекращение вооруженных столкновений на афгано-иранской границе, которые произошли в среду между талибами и иранскими пограничниками. Об этом сообщил афганский телеканал Tolo News со ссылкой на второго заместителя министра информации и культуры во временном кабмине страны Билала Карими.

По его словам, интенсивные бои имели место в уезде Канг западной афганской провинции Нимроз во второй половине дня. Представитель радикалов при этом не указал на причины возникшего конфликта.

Ранее афганские СМИ сообщали, что вооруженные столкновения на границе начались в районе 17:30 по местному времени (16:00 мск). В результате боев с применением в том числе артиллерии талибы, по утверждению афганских СМИ, установили контроль над несколькими иранскими КПП, в частности "Дхерис", "Дост-Мохаммад" и "Бала-е Сиях Чашман".

В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде проинформировал, что пограничные столкновения были прекращены в результате контактов двух сторон. По версии иранской стороны, перестрелку начали талибы, которые открыли огонь по фермерам из Ирана, ошибочно посчитав, что те пересекли пограничную линию. В Тегеране также опровергли информацию о захвате радикалами иранских КПП.