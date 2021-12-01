Погранслужба Киргизии сообщила о выстрелах со стороны Таджикистана на границе

БИШКЕК, 1 декабря. /ТАСС/. Пограничники Киргизии сообщили, что в среду вечером неизвестные произвели несколько выстрелов с территории Таджикистана на спорном участке границы, в настоящий момент ситуация спокойная. Об этом информировало киргизское информагентство АКИпресс со ссылкой на пресс-отдел Пограничной службы (ПС) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

По данным пресс-службы погранведомства, в среду около 21:00 по местному времени (около 18:00 мск) в местности Дахма Баткенской области Киргизии вблизи условной линии границы неизвестные лица произвели 7-8 выстрелов со стороны Таджикистана. Предположительно, выстрелы были произведены из охотничьего ружья.

С целью выяснения обстоятельств происшествия на место незамедлительно прибыли начальники пограничных застав Киргизии и Таджикистана, они договорились о проведении мероприятий по поиску лиц, причастных к стрельбе, сообщает пресс-служба ПС ГКНБ Киргизии.

Об инциденте были проинформированы правоохранительные органы и органы местной власти двух стран. Пограничный представитель Киргизии по Баткенскому направлению Кыялбек Толонбаев провел телефонные переговоры с пограничным представителем Таджикистана по Согдийскому направлению, обсудив мероприятия по недопущению провокаций на государственной границе. "По состоянию на 22:30 (19:30 мск - прим. ТАСС) обстановка на данном участке государственной границы характеризуется как стабильная, но с элементами напряженности", - цитирует АКИпресс сообщение ПС ГКНБ.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. По этой причине между жителями и военнослужащими двух республик периодически возникают конфликты, в том числе с применением оружия. Правительственные комиссии двух государств продолжают переговоры по демаркации и делимитации границы. Последний серьезный конфликт, переросший в вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана, произошел в конце апреля - начале мая. Тогда в общей сложности несколько десятков человек погибли, более 100 были ранены.