США готовы принять экономические и иные меры против России в ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Вашингтон в контексте ситуации вокруг Украины готов принять меры экономического и иного характера в отношении России в ответ на шаги с ее стороны, которые американская сторона посчитает недружественными. Об этом заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности ввести против Москвы новые санкции в случае якобы возможного вторжения РФ на Украину, Псаки отметила: "Что касается того, какими могут быть данные инструменты. С самого начала работы нашей администрации мы демонстрировали, что готовы использовать ряд инструментов, экономических и иных, в ответ на враждебные шаги России". "Госсекретарь сегодня ясно дал понять, что мы без колебаний используем эти инструменты", - пояснила она.

"Госсекретарь сегодня ясно дал понять, что мы без колебаний используем эти инструменты", - пояснила она. "Мы сделаем это в тесном взаимодействии с нашими партнерами и союзниками. Сейчас мне больше нечего анонсировать", - добавила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома констатировала, что американская сторона "поддерживает прямые контакты и с украинцами, и с россиянами". "Мы ясно выражали наши опасения относительно враждебной риторики и сообщений о наращивании сил в районе границы", - добавила Псаки.

США находятся в контакте с РФ "на ряде уровней", объявления о разговоре Путина и Байдена пока нет, заявилаПсаки. "Мне нечего анонсировать касательно звонков или [иного варианта] взаимодействия между ними. Я бы сказала, что мы находимся в контакте с российскими официальными лицами на ряде уровней", - сказала она.

Как заявил в среду Блинкен, Вашингтон готов будет ввести против Москвы ранее не применявшиеся масштабные экономические санкции в случае якобы возможного вторжения России на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник сообщил журналистам, что точной даты разговора президентов РФ и США пока нет, но беседа может быть согласована в любой момент. Ранее представитель Кремля предполагал, что общение президентов РФ и США, скорее всего, может пройти по видеосвязи.

Позиция России

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также заверял, что Россия приложит все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.