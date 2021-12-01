Призывом к Зеленскому "купить билет в Ростов" закончилась акция протеста в Киеве

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Акция "Защити Украину - останови переворот", состоявшаяся в среду вечером в центре Киева, завершилась непродолжительным пикетом у здания офиса президента страны Владимира Зеленского на улице Банковой.

Скандируя "Зеленского - прочь! Ермака - в отставку!", "Скоро сядешь!", митингующие забросали монетами здание президентской администрации, заявив, что эти деньги "на билет в Ростов", передает корреспондент ТАСС с места событий.

После этого часть демонстрантов разошлись, другие двинулись на главную улицу столицы Крещатик и площадь Независимости, где ранее в среду прошел митинг.

Участники акции требовали отставки Зеленского и "полной перезагрузки власти". Это зафиксировано в меморандуме, который одобрили во время митинга. В тексте меморандума, который озвучил со сцены один из организаторов митинга Юрий Гудыменко, содержится требование отставки президента страны, увольнения главы президентского офиса Андрея Ермака, досрочных перевыборов Верховной рады с расчетом на то, что в ее составе не будет большинства от президентской партии "Слуга народа". Эти предложения митингующие встретили лозунгами "Зеленского - вон!"

Гудыменко объявил также о начале бессрочной кампании "за полную перезагрузку власти" и создании координационного совета оппозиции. Он заявил также, что Украина "нуждается во власти, которая будет бороться с Россией, а не с оппозицией".

Задолго до начала акции был перекрыт въезд в центральную часть украинской столицы и, в частности, в правительственный квартал. Порядок охраняли усиленные наряды бойцов Нацгвардии и полицейских. Во время митинга, шествий и пикетирования президентского офиса не было зафиксировано каких-либо серьезных нарушений общественного порядка.