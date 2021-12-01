Украина запросила у Евросоюза новый пакет финансовой помощи

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Украина начала переговоры с Еврокомиссией (ЕК) по новому пакету финансовой помощи, объем которого может превышать €1,2 млрд. Об этом сообщил в среду правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Украины Юрий Буца агентству Bloomberg.

"Мы запросили у Еврокомиссии долгосрочную, макрофинансовую программу, чтобы обеспечить устойчивое финансирование в ближайшие годы", - приводит агентство слова уполномоченного.

Объем помощи будет зависеть от того, сколько именно денег будет нужно Киеву, однако учитывая его имеющиеся обязательства составит не менее €1,2 млрд, отмечает Bloomberg. Какими условиями может сопровождаться выделение нового транша, Буца не уточнил.

В октябре Еврокомиссия завершила выплату Украине предыдущего пакета макрофинансовой помощи ЕС объемом €1,2 млрд. Первый транш ЕК от имени ЕС в размере €600 млн Киев получил в декабре 2020 года в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19. Первая выплата была осуществлена без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины.

Для выдачи второго транша в октябре 2022 года перед Киевом поставили задачу по выполнению восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. Они, в частности, касаются мер в сфере управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.