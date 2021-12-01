Трамп заявил, что после прихода Байдена к власти влияние США сократилось до минимума

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Влияние США в мире сократилось до исторического минимума после прихода Джо Байдена к власти. Соответствующее заявление 45-й президент США (2017-2021) Дональд Трамп сделал в среду в эфире британского телеканала GB News.

"Мне кажется, что Америка сейчас находится в низшей точке за всю свою историю, - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, какова сейчас роль США в мире. - Не думаю, что мы когда-либо были в подобном положении, нас больше не уважают".

По словам Трампа, после его ухода с президентского поста международная обстановка обострилась по всему миру на фоне ослабления влияния Вашингтона. "Над Тайванем не летали [китайские] самолеты, даже это название не звучало и не упоминалось, когда я был президентом. <...> У нас не было проблем с Россией, и вы даже не упомянули Северную Корею и Ким Чен Ына, с которым я отлично ладил", - сказал Трамп, добавив, что США сейчас также вынуждены "выпрашивать нефть у Саудовской Аравии, России и ОПЕК".

Трамп подверг критике зеленую энергетическую политику своего преемника. По его словам, "враги США" мешают стране использовать ее нефтяные и газовые ресурсы, "ставя в крайне невыгодное положение" американский бизнес.

В интервью Трамп также утверждал, что Демократическая партия США использовала пандемию COVID-19, чтобы "украсть выборы", организовав массовые фальсификации в ходе почтового голосования.

Выборы президента США, членов Палаты представителей Конгресса и трети сенаторов прошли 3 ноября прошлого года. В условиях пандемии можно было заказать бюллетени по почте, а затем отправить их избирательным комиссиям. По итогам голосования лидером страны был избран демократ Джо Байден, а его однопартийцы получили контроль над обеими палатами парламента. Трамп еще до дня выборов подвергал голосование по почте критике как открывающее возможности для масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования "мертвых душ", а также лиц, не имеющих права на участие в выборах.