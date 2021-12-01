Премьер-министр Латвии счел уместным увеличение присутствия НАТО на востоке Европы

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш посчитал уместным усиление военного присутствия НАТО на Востоке Европы, в том числе в странах Балтии.

"В нынешней ситуации было бы крайне уместным, чтобы НАТО увеличило свое присутствие (на востоке), в том числе в странах Балтии", - заявил в среду находящийся с визитом в Франции Кариньш в интервью Agence France-Presse.

Он подчеркнул, что размещение "российских вооруженных сил на границе с Украиной" и действия Белоруссии в условиях миграционного кризиса призваны "дестабилизировать и разъединить Европу".

Кариньш также высказался против инициативы, связанной с обеспечением стратегической автономии Европы. По его словам, стратегическая автономия "означает разрыв связей".

Вместе с тем во вторник глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном высказал мнение, что Рига не нуждается в дополнительных гарантиях безопасности, так как "США взяли на себя очень сильные обязательства" в этой сфере.

Стратегическая автономия

В октябре глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз должен расширить свои возможности действовать автономно в таких сферах, как экономика и оборона. В ноябре верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что будущая оборонная стратегия Евросоюза под названием "Стратегический компас ЕС" позволит Евросоюзу лучше реагировать на кризисы в том числе гибридные, аналогичные миграционной ситуации на границе Польши и Белоруссии. Глава европейской дипломатии отметил, что данная концепция должна быть утверждена в марте следующего года. При этом создание оборонной концепции ЕС не будет вступать в противоречие с коллективной обороной в рамках НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Также Песков отмечал, что "совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории" России ассоциировать с агрессивными планами.

В новость была внесена правка (0:42 мск) — повторяется с исправлением опечатки в заголовке.