Палестинские силовики передали израильским военным заехавших в Рамаллу израильтян

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Палестинские службы безопасности передали в среду на КПП израильским военным двоих оказавшихся в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан израильтян. Об этом сообщила израильская армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня вечером двое израильских гражданских оказались в городе Рамалла. Палестинские силы безопасности вывели мирных жителей из города через контрольно-пропускной пункт на въезде в Рамаллу и передали представителям Армии обороны Израиля", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что двое израильтян прошли медосмотр, в ходе которого было установлено, что они "не нуждаются в дополнительной медицинской помощи". "Двое гражданских были переданы в полицию Израиля для допроса", - добавили военные. Израильтянам запрещено посещение палестинских территорий, находящихся под контролем властей автономии.

По информации израильского государственного радио Kan, двое израильских гражданских в среду случайно на своем автомобиле заехали в административный центр Западного берега Рамаллу, где подверглись нападению палестинцев, которые начали закидывать их машину камнями. Представители палестинской превентивной службы безопасности эвакуировали двух гражданских из города и передали их израильским военным, указывает радиостанция, отмечая, что машина заблудившихся израильтян была после этого сожжена протестующими.