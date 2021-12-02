Южная Корея и США обновят планы реагирования на угрозы со стороны КНДР

СЕУЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Республика Корея и США договорились обновить планы реагирования на угрозы, представляемые ракетно-ядерной программой КНДР. Об этом в четверг заявил в Сеуле южнокорейский министр национальной обороны Со Ук на совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

"В ходе консультаций мы сошлись в необходимости выработать новый оперативный план, отражающий меняющуюся ситуацию в сфере безопасности", - подчеркнул Со Ук, говоря об угрозе со стороны КНДР.

Остин прибыл 1 декабря с визитом в Республику Корея для участия в 53-м консультативном совещании по вопросам совместной безопасности. Встреча министров обороны двух стран стала первой с момента вступления Джо Байдена в должность президента США.