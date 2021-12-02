Глава Пентагона призвал РФ "снизить температуру в регионе" в связи с ситуацией с Украиной

СЕУЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают Россию быть более открытой и "снизить температуру в регионе" в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщил в четверг министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с его южнокорейским коллегой Со Уком в Сеуле. Ее транслировало американское оборонное ведомство на своем сайте .

Американского министра попросили прокомментировать ситуацию на российско-украинской границе. "Мы надеемся, что [российский президент Владимир] Путин будет более открытым, и они [российские власти] будут работать над решением вопросов и проблем и снизят температуру в регионе", - утверждал Остин.

По его версии, "Россия располагает значительной численностью сил в приграничном [с Украиной] регионе". "Мы по-прежнему обеспокоены этим", - сказал глава американского оборонного ведомства, указав на "тревожную риторику в информационном пространстве" в связи с ситуацией на границе.

Отвечая на вопрос о возможной реакции Вашингтона, Остин сказал: "Я не хочу рассуждать о возможной ответной реакции". "Я бы просто сказал, что мы продолжаем использовать лучшие методы для урегулирования любой возникающей ситуации. И опять же, что бы мы ни делали, это будет сделано как часть [усилий со стороны] международного сообщества", - добавил министр.

Во время ответа он оговорился и назвал Россию Советским Союзом. "Самым лучшим вариантом было бы то, чтобы мы не увидели вторжения Советского Союза на Украину", - сказал глава Пентагона.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще делают заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.