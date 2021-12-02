{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Южной Корее заявили, что численность войск США в стране останется неизменной

Министр национальной обороны Со Ук сообщил, что в ходе переговоров с американской стороной "достигли прогресса" по вопросу передачи Сеулу оперативного управления своими войсками в военное время

СЕУЛ, 2 декабря. /ТАСС/. США сохранят численность своего воинского контингента в Республике Корея на нынешнем уровне в 28 500 человек. Об этом заявил в четверг в Сеуле южнокорейский министр национальной обороны Со Ук на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Американская сторона пообещала поддерживать текущую численность своего контингента в Южной Корее", - отметил он.

Со Ук также сообщил, что в ходе переговоров стороны "достигли прогресса" по вопросу передачи Сеулу оперативного управления своими войсками в военное время и в 2022 году планируют завершить оценку готовности южнокорейской стороны к этому процессу.

После Корейской войны 1950-1953 годов Сеул передал право управления своими войсками Вашингтону для защиты страны от угрозы вторжения КНДР. Право командования войсками в мирное время было возвращено Сеулу в 1994 году, однако право оперативного управления во время вооруженного конфликта до сих пор остается у Вашингтона.

Остин прибыл 1 декабря с визитом в Республику Корея для участия в 53-м консультативном совещании по вопросам совместной безопасности. Встреча министров обороны двух стран стала первой с момента вступления Джо Байдена в должность президента США.

Теги
СШАРеспублика КореяОстин, Ллойд
Ситуация на Корейском полуострове
В США заявили, что разработка баллистических ракет КНДР дестабилизирует ситуацию в регионе
Лучшим способом достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова является дипломатический подход по отношению к КНДР, считает глава Пентагона Ллойд Остин
Читать полностью